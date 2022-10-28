Путин, Алиев и Пашинян проведут трёхсторонние переговоры в Сочи 31 октября

Российский лидер Владимир Путин, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев и армянский премьер Никол Пашинян встретятся в Сочи 31 октября, где проведут трёхсторонние переговоры. Как заявили в пресс-службе Кремля, они состоятся по инициативе российской стороны.

"Планируется рассмотреть ход реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье", — сказано в сообщении.

Кроме того, на переговорах планируется затронуть вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. Причём в Кремле уточнили, что могут состояться и отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.