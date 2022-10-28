"Сумасшествие налицо": Британцы признали правдивость слов Путина о невменяемости Трасс
Читатели The Times поддержали мнение Путина о том, что Трасс "немного не в себе"
Читатели британской газеты The Times согласились с заявлением российского президента Владимира Путина, который во время выступления на Валдайском форуме назвал бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс "девушкой немного не в себе".
"В Британии уж точно оценили слова Путина, и многие с ним согласны. Её сумасшествие налицо", — написал один из комментаторов.
Кроме того, некоторые британцы вспомнили несколько скандальных выпадов Трасс, в одном из которых она, в частности, угрожала начать ядерную войну. На этом фоне юзеры пришли к мнению, что британским политикам в обязательном порядке следует проходить тест на психическое здоровье, прежде чем претендовать на пост премьера Соединённого Королевства.
Как сообщал Лайф, будучи ещё кандидатом в премьер-министры Британии, Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие. Таким образом она ответила на вопрос о её действиях при возникновении угрозы для Соединённого Королевства.
LIFE