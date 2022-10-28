"Сумасшествие налицо": Британцы признали правдивость слов Путина о невменяемости Трасс

Читатели британской газеты The Times согласились с заявлением российского президента Владимира Путина, который во время выступления на Валдайском форуме назвал бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс "девушкой немного не в себе".

"В Британии уж точно оценили слова Путина, и многие с ним согласны. Её сумасшествие налицо", — написал один из комментаторов.

Кроме того, некоторые британцы вспомнили несколько скандальных выпадов Трасс, в одном из которых она, в частности, угрожала начать ядерную войну. На этом фоне юзеры пришли к мнению, что британским политикам в обязательном порядке следует проходить тест на психическое здоровье, прежде чем претендовать на пост премьера Соединённого Королевства.