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28 октября, 12:20

"Сумасшествие налицо": Британцы признали правдивость слов Путина о невменяемости Трасс

Читатели The Times поддержали мнение Путина о том, что Трасс "немного не в себе"

Читатели британской газеты The Times согласились с заявлением российского президента Владимира Путина, который во время выступления на Валдайском форуме назвал бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс "девушкой немного не в себе".

"В Британии уж точно оценили слова Путина, и многие с ним согласны. Её сумасшествие налицо", — написал один из комментаторов.

Кроме того, некоторые британцы вспомнили несколько скандальных выпадов Трасс, в одном из которых она, в частности, угрожала начать ядерную войну. На этом фоне юзеры пришли к мнению, что британским политикам в обязательном порядке следует проходить тест на психическое здоровье, прежде чем претендовать на пост премьера Соединённого Королевства.

Путин — про заявление Трасс о применении ядерного оружия: Девушка немного не в себе

Путин — про заявление Трасс о применении ядерного оружия: Девушка немного не в себе

Как сообщал Лайф, будучи ещё кандидатом в премьер-министры Британии, Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие. Таким образом она ответила на вопрос о её действиях при возникновении угрозы для Соединённого Королевства.

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LIFE

Наталья Исакова

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