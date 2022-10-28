Секретарь Совбеза РФ Патрушев извинился за слова помощника о хасидах

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев извинился за слова помощника Алексея Павлова, который в статье для газеты "Аргументы и факты" отнёс хасидов к секте. Письмо он направил в редакцию издания.

"В опубликованной в еженедельнике "Аргументы и факты" статье помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации А.А. Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания", — отметил Патрушев.

Он подчеркнул, что подобные высказывания отражают мнение Павлова и не являются официальной позицией Совбеза РФ. По словам Патрушева, с автором опубликованного материала уже "проведена соответствующая работа".