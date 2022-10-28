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28 октября, 12:08

Немецкий биатлонист Кюн поддержал отстранение россиян от Кубка мира

Чемпион Европы по биатлону немец Йоханнес Кюн поддержал отстранение российских спортсменов от участия в Кубке мира в сезоне 2022/2023. По его словам, на площадке соревнования могли бы возникнуть конфликты между гражданами РФ и участниками с Украины, что рискованно из-за наличия оружия.

"У нас в биатлоне есть винтовки и настоящие патроны. Не знаю, что будет, если встретятся россияне и украинцы на трассе. Все они классные ребята. Но кто знает, что может произойти", — приводит слова Кюна BR24.

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Напомним, 22 октября FIS приняла решение продлить отстранение россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца сезона 2022/2023. По данным NRK, решение было принято на заседании совета федерации без обсуждения.

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Getty Images / Kevin Voigt

Никита Осипов

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