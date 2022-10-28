Немецкий биатлонист Кюн поддержал отстранение россиян от Кубка мира

Чемпион Европы по биатлону немец Йоханнес Кюн поддержал отстранение российских спортсменов от участия в Кубке мира в сезоне 2022/2023. По его словам, на площадке соревнования могли бы возникнуть конфликты между гражданами РФ и участниками с Украины, что рискованно из-за наличия оружия.

"У нас в биатлоне есть винтовки и настоящие патроны. Не знаю, что будет, если встретятся россияне и украинцы на трассе. Все они классные ребята. Но кто знает, что может произойти", — приводит слова Кюна BR24.