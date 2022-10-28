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28 октября, 06:12

Капризов установил новое достижение "Миннесоты" в НХЛ

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов установил новый рекорд команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Оттавой" (4:2).

На счету россиянина гол и голевая передача. Это позволило форварду набрать 50 очков в лиге при игре в большинстве, для этого Капризову понадобилось 143 матча. Предыдущий рекорд принадлежал Мариану Габорику (186 матчей).

Капризов стал третьей звездой встречи. Всего в семи играх сезона на его счету стало 10 (5+5) очков.

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Ранее Лайф рассказывал, что форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин единолично возглавил гонку бомбардиров в НХЛ. Он набирал очки во всех шести матчах в сезоне, что позволило россиянину повторить достижение клуба 13-летней давности.

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Twitter / Minnesota Wild

Артур Лапсаков

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