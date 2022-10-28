Капризов установил новое достижение "Миннесоты" в НХЛ

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов установил новый рекорд команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Оттавой" (4:2).

На счету россиянина гол и голевая передача. Это позволило форварду набрать 50 очков в лиге при игре в большинстве, для этого Капризову понадобилось 143 матча. Предыдущий рекорд принадлежал Мариану Габорику (186 матчей).

Капризов стал третьей звездой встречи. Всего в семи играх сезона на его счету стало 10 (5+5) очков.