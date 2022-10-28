С первого места в группе: Черчесов вывел "Ференцварош" в 1/8 финала Лиги Европы

Венгерский "Ференцварош", который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, дома сыграл вничью с "Монако" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1. Благодаря этому результату "Ференцварош" гарантировал себе участие в 1/8 финала турнира.

Забитым мячом в составе "Монако" отметился Виссам Бен Йеддер (31-я минута). У "Ференцвароша" же отличился Кристоффер Захариассен (82). В составе "Монако" весь матч на поле провёл российский полузащитник Александр Головин, однако он не отметился результативными действиями. При этом Черчесов в добавленное ко второму тайму время получил жёлтую карточку.

В другом матче группы Н сербская "Црвена Звезда" со счётом 2:1 обыграла турецкий "Трабзонспор". В турнирной таблице "Ференцварош" занимает первое место, имея в активе 10 очков. Далее идут "Монако" (7), "Трабзонспор" (6) и "Црвена Звезда" (6). Таким образом, клуб под руководством Черчесова гарантировал себе первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.