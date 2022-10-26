"Ювентус" не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона 2013/14
"Ювентус" проиграл "Бенфике" и потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" проиграл португальской "Бенфике" в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, туринский клуб лишился шансов на выход в плей-офф турнира.
Встреча, которая состоялась в Лиссабоне, завершилась со счётом 4:3 в пользу "Бенфики". В составе победителей забитыми мячами отметились Антониу Силва (17-я минута), Жоау Мариу (28, с пенальти) и Рафа Силва (35, 50). У проигравших отличились Мойзе Кин (21), Аркадиуш Милик (77) и Уэстон Маккенни (79).
В другом матче группы Н французский ПСЖ дома разгромил израильский "Маккаби" из Хайфы (7:2). В турнирной таблице ПСЖ занимает первое место (11 очков), следом идут "Бенфика" (11), "Ювентус" (3) и "Маккаби" (3). ПСЖ и "Бенфика" уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда, занявшая третье место в группе, выйдет в плей-офф Лиги Европы. В заключительном туре "Ювентус" встретится на домашнем поле с ПСЖ, а "Бенфика" в гостях сыграет с "Маккаби". Эти матчи запланированы на 2 ноября.
"Ювентус" впервые с сезона 2013/14 не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. В 2015 и 2017 годах команда выходила в финал турнира. Кроме того, туринцы дважды становились победителями самого престижного клубного турнира Европы (1985, 1996).
Ранее сообщалось, что матч 13-го тура чемпионата Англии по футболу между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" завершился со счётом 1:1. Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN