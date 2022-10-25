Украинская ассоциация футбола потребует исключения России из УЕФА и ФИФА
Украинская ассоциация футбола потребует исключения Российского футбольного союза из УЕФА и ФИФА. Такое заявление сделал глава УАФ Андрей Павелко на фоне заявлений вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о включении клубов из новых регионов в регулярные чемпионаты.
"УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении Российского футбольного союза. Мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций", — написал Павелко в "Фейсбуке" (принадлежит запрещённой в РФ компании Meta*).
Напомним, накануне Дмитрий Чернышенко заявил, что Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области будут интегрированы в регулярные чемпионаты по футболу. Правительство России договорилось об этом с РФС. Как добавил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, крымские клубы смогут участвовать в спортивных соревнованиях ФНЛ со следующего сезона.
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А в феврале ФИФА и УЕФА уже вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре. В сентябре в УЕФА также подтвердили, что сборная России по футболу пропустит Евро-2024.
* Признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
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