Украинская ассоциация футбола потребует исключения России из УЕФА и ФИФА

Украинская ассоциация футбола потребует исключения Российского футбольного союза из УЕФА и ФИФА. Такое заявление сделал глава УАФ Андрей Павелко на фоне заявлений вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о включении клубов из новых регионов в регулярные чемпионаты.

"УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении Российского футбольного союза. Мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций", — написал Павелко в "Фейсбуке" (принадлежит запрещённой в РФ компании Meta*).