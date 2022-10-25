НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 октября, 08:00

Украинская ассоциация футбола потребует исключения России из УЕФА и ФИФА

Украинская ассоциация футбола потребует исключения Российского футбольного союза из УЕФА и ФИФА. Такое заявление сделал глава УАФ Андрей Павелко на фоне заявлений вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о включении клубов из новых регионов в регулярные чемпионаты.

"УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении Российского футбольного союза. Мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций", написал Павелко в "Фейсбуке" (принадлежит запрещённой в РФ компании Meta*).

"Они нас унизили": Футбольных чиновников призвали послать ФИФА и УЕФА на известную букву алфавита

"Они нас унизили": Футбольных чиновников призвали послать ФИФА и УЕФА на известную букву алфавита

Напомним, накануне Дмитрий Чернышенко заявил, что Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области будут интегрированы в регулярные чемпионаты по футболу. Правительство России договорилось об этом с РФС. Как добавил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, крымские клубы смогут участвовать в спортивных соревнованиях ФНЛ со следующего сезона.

"Нам нечего стыдиться": Фанаты "Атлетика" намерены снова вывесить флаги ДНР на стадионе, несмотря на штраф

"Нам нечего стыдиться": Фанаты "Атлетика" намерены снова вывесить флаги ДНР на стадионе, несмотря на штраф

А в феврале ФИФА и УЕФА уже вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре. В сентябре в УЕФА также подтвердили, что сборная России по футболу пропустит Евро-2024.

* Признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров