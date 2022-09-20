"Они нас унизили": Футбольных чиновников призвали послать ФИФА и УЕФА на известную букву алфавита

Бывший вратарь сборной СССР и московского "Спартака", член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили предложил создать в одном из городов РФ новую организацию, которая противостояла бы Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как он отметил, Россия не может перейти в другую футбольную конференцию, потому что они все подчиняются ФИФА. По словам Кавазашвили, РФ должна объединиться с дружественными странами — некоторыми государствами Южной Америки, Индией, странами СНГ — и создать с ними свою международную футбольную конференцию, которая будет базироваться в Москве или в Санкт-Петербурге. Эта организация будет работать на благо футбола, считает он.

"Вообще, нам пора уже действовать по-мужски, а не дрожать перед ними. Я уже два года обращаюсь в РФС: "Господин Дюков, оставьте в покое ФИФА и УЕФА и перестаньте писать туда письма". Они уже давно решили, что мы виноваты во всём, поэтому и отстранили отовсюду. Они нас унизили, а мы всё что-то просим! России надо гордо вперёд выставить своё лицо и сказать: "ФИФА и УЕФА, пошли вы на букву "х"!" — приводит слова Кавазашвили портал Metaratings.