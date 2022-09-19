"Недопустимые выражения": В РФС подтвердили обращение в УЕФА с требованием отстранить тренера сборной Украины
РФС обратился в ФИФА и УЕФА из-за дискриминационных высказываний тренера сборной Украины
В РФС подтвердили, что обращались с официальным письмом в ФИФА и УЕФА в связи с откровенно дискриминационными заявлениями главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее об обращении РФС в УЕФА с требованием отстранить Петракова сообщали британские СМИ. Украинского специалиста обвинили в нарушении кодекса поведения организации и призывах запретить российским футболистам выступать в международных турнирах.
"РФС действительно обращался в ФИФА и УЕФА в том числе в связи с высказываниями главного тренера сборной Украины, носящими явно дискриминационный характер по отношению к России и гражданам нашей страны. Мы считаем подобные выражения недопустимыми, на что и обратили внимание ФИФА и УЕФА. Письмо было направлено в июне, сейчас мы ожидаем решения", — заявили в организации.
Напомним, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций.
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