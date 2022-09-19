"Недопустимые выражения": В РФС подтвердили обращение в УЕФА с требованием отстранить тренера сборной Украины

В РФС подтвердили, что обращались с официальным письмом в ФИФА и УЕФА в связи с откровенно дискриминационными заявлениями главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее об обращении РФС в УЕФА с требованием отстранить Петракова сообщали британские СМИ. Украинского специалиста обвинили в нарушении кодекса поведения организации и призывах запретить российским футболистам выступать в международных турнирах.

"РФС действительно обращался в ФИФА и УЕФА в том числе в связи с высказываниями главного тренера сборной Украины, носящими явно дискриминационный характер по отношению к России и гражданам нашей страны. Мы считаем подобные выражения недопустимыми, на что и обратили внимание ФИФА и УЕФА. Письмо было направлено в июне, сейчас мы ожидаем решения", — заявили в организации.