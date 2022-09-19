СМИ: РФС потребовал от УЕФА отстранить тренера сборной Украины за дискриминацию россиян

РФС направил письмо в УЕФА с требованием отстранить главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Об этом сообщает английская газета The Guardian.

Сообщается, что письмо РФС адресовано органу УЕФА по контролю, этике и дисциплине. В нём РФС обвиняет Петракова в нарушении кодекса поведения организации и призывах запретить российским футболистам выступать в международных турнирах. Таким образом, специалист отказывается соблюдать нейтральную политическую позицию.

"Заявления Александра Петракова нарушают основополагающий принцип политического нейтралитета. Его поведение можно рассматривать как разжигание ненависти на национальной почве и использование футбола для достижения политических целей", — говорится в письме.