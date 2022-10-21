"Нам нечего стыдиться": Фанаты "Атлетика" намерены снова вывесить флаги ДНР на стадионе, несмотря на штраф

Фанатов испанского клуба "Атлетик" из Бильбао могут оштрафовать на 10 тысяч евро за то, что во время матча против мадридского "Атлетико" они вывесили флаги ДНР, СССР и Знамя Победы. Как рассказал Mash болельщик баскской команды Айсер Эррайз, несмотря на возможное наказание, поклонники клуба из Бильбао намерены ещё раз провести подобную акцию.

Вывесивших флаги ДНР и СССР фанатов "Атлетика" могут оштрафовать на 10 тысяч евро. Видео © t.me / Mash

"Во-первых, во время этого грандиозного события для всего Бильбао мы хотели выразить свою поддержку тысячам пострадавших в этом конфликте с Украиной из-за её обстрелов по жителям Донбасса начиная с 2014 года. Поэтому во время игры "Атлетик Бильбао" – "Атлетико Мадрид" мы решили поднять сине-красно-чёрный флаг ДНР", — рассказал Эррайз.

При этом через десять минут после того, как фанаты вывесили флаги, к ним подошли сотрудники службы безопасности стадиона и полицейские, которые попросили участников акции покинуть спортивное сооружение. По словам Эррайза, это нарушение прав и свобод человека. Любопытно, что флаг ДНР болельщики вывешивать не могут, тогда как во время остальных игр они вынуждены смотреть на флаг Украины.

"Нас могут оштрафовать на десять тысяч евро. Но это уже не важно. Нас беспокоит то, что в Донбассе уже восемь лет гибнут и страдают люди. Несомненно, мы будем повторять наши акции снова и снова. И неудивительно, ведь нам нечего стыдиться!" — подытожил Эррайз.