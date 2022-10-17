Фанаты "Атлетика" вывесили на трибунах флаг ДНР и СССР в матче против "Атлетико"

Флаги Донецкой Народной Республики и СССР, а также Знамя Победы появились на трибуне стадиона "Сан-Мамес" в Испании во время матча девятого тура чемпионата Испании между "Атлетиком" из Бильбао и мадридским "Атлетико".

Группа болельщиков "Атлетика" демонстрировала баннеры и флаги в поддержку России и ДНР по ходу матча. По данным испанских СМИ, некоторых фанатов полиция вывела со стадиона ещё во время встречи.