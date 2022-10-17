МО Белоруссии: Совместная с Россией группировка войск приступила к выполнению задач

Региональная группировка войск Белоруссии и России уже приступила к выполнению задач по защите Союзного государства. Соответствующее заявление сделал министр обороны соседней республики Виктор Хренин.

"Региональная группировка войск и сил Беларуси и России приступила к развёртыванию и выполнению задач по вооружённой защите Союзного государства", — приводит БелТА его слова.

Хренин подчеркнул, что региональная группировка готова к реагированию на возникающие вызовы и угрозы, именно для этого и проводятся всё мероприятия. Он также напомнил, что задачи военнослужащих "сугубо оборонительные".