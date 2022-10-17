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17 октября, 13:16

МО Белоруссии: Совместная с Россией группировка войск приступила к выполнению задач

Региональная группировка войск Белоруссии и России уже приступила к выполнению задач по защите Союзного государства. Соответствующее заявление сделал министр обороны соседней республики Виктор Хренин.

"Региональная группировка войск и сил Беларуси и России приступила к развёртыванию и выполнению задач по вооружённой защите Союзного государства", — приводит БелТА его слова.

Хренин подчеркнул, что региональная группировка готова к реагированию на возникающие вызовы и угрозы, именно для этого и проводятся всё мероприятия. Он также напомнил, что задачи военнослужащих "сугубо оборонительные".

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Ранее Лайф показал, как в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными. Настроение у военнослужащих хорошее, а настрой — боевой, заметил заместитель командира роты Виктор Смеян.

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Telegram / Минобороны Белоруссии

Наталья Исакова

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