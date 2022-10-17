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17 октября, 12:22

Минобороны Белоруссии: Из России в республику прибудут 170 танков и 200 боевых машин

Из России в Белоруссию для пополнения региональной группировки войск прибудут около 170 танков, до 200 боевых машин и до ста орудий и миномётов. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Кроме того, как он уточнил в "Твиттере", общая численность к прибытию в республику составит до девяти тысяч человек личного состава.

В Белоруссию прибывает авиационная составляющая региональной группировки войск из РФ

В Белоруссию прибывает авиационная составляющая региональной группировки войск из РФ

В текущих условиях военно-политической обстановки большинство предложений Минобороны Белоруссии о необходимости диалога с западными партнёрами и снятия напряжённости под различными предлогами приняты не были, уточнил Ревенко. Результатом этого стало развёртывание региональной группировки войск.

Ранее Лайф показал, как в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными. Настроение у военнослужащих хорошее, а настрой — боевой, заметил заместитель командира роты Виктор Смеян.

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Артур Лапсаков

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