В Анталье обнаружили тело российского туриста, пропавшего на экскурсии более месяца назад
Пропавший более месяца назад в турецкой Анталье российский турист Владислав Сенгович найден мёртвым. Об этом сообщает газета Hürriyet.
По данным издания, 47-летний россиянин отправился на экскурсию в район Чалыштепе (Кемер), после этого его уже никто не видел. Спустя 39 дней тело мужчины нашли на обрыве высотой около 70 метров, его заметил один из отдыхающих. Судебно-медицинская экспертиза в свою очередь подтвердила, что одежда на обнаруженном теле принадлежала Сенговичу, пропавшему в сентябре.
"После экспертизы Прокуратуры Кемера тело было отправлено в судебно-медицинское учреждение Антальи", — говорится в материале.
Ранее Лайф писал, что тело подростка без верхней одежды обнаружили возле озера Святое в Москве. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
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