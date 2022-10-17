В Анталье обнаружили тело российского туриста, пропавшего на экскурсии более месяца назад

По данным издания, 47-летний россиянин отправился на экскурсию в район Чалыштепе (Кемер), после этого его уже никто не видел. Спустя 39 дней тело мужчины нашли на обрыве высотой около 70 метров, его заметил один из отдыхающих. Судебно-медицинская экспертиза в свою очередь подтвердила, что одежда на обнаруженном теле принадлежала Сенговичу, пропавшему в сентябре.