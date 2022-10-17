НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 октября, 12:19

В Анталье обнаружили тело российского туриста, пропавшего на экскурсии более месяца назад

Пропавший более месяца назад в турецкой Анталье российский турист Владислав Сенгович найден мёртвым. Об этом сообщает газета Hürriyet.

По данным издания, 47-летний россиянин отправился на экскурсию в район Чалыштепе (Кемер), после этого его уже никто не видел. Спустя 39 дней тело мужчины нашли на обрыве высотой около 70 метров, его заметил один из отдыхающих. Судебно-медицинская экспертиза в свою очередь подтвердила, что одежда на обнаруженном теле принадлежала Сенговичу, пропавшему в сентябре.

"После экспертизы Прокуратуры Кемера тело было отправлено в судебно-медицинское учреждение Антальи", — говорится в материале.

Части человеческого тела нашли на мусоросортировочной станции на западе Москвы

Части человеческого тела нашли на мусоросортировочной станции на западе Москвы

Ранее Лайф писал, что тело подростка без верхней одежды обнаружили возле озера Святое в Москве. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров