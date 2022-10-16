Тело подростка без верхней одежды обнаружили возле озера в Москве

Возле озера Святое в московском районе Косино-Ухтомский 16 октября обнаружили тело 14-летнего подростка без верхней одежды. Об этом сообщила городская прокуратура в телеграм-канале.

По информации ведомства, накануне мальчик ушёл гулять с приятелями и не вернулся домой. После исчезновения его родители обратились в полицию.

"На месте координирует работу правоохранительных органов заместитель прокурора Восточного административного округа Андрей Щеглов", — сказано в сообщении.

Никаких подробностей о причине смерти подростка пока не приводится. Прокуратура Москвы контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела.