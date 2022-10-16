Подводные охотники наткнулись на тело мужчины в водоёме на западе Москвы

Тело мужчины обнаружили пловцы во время подводной охоты в водоёме в районе улицы Островной на западе Москвы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, на жуткую находку пловцы наткнулись в районе очистных сооружений. Пока данная информация носит предположительный характер, официального подтверждения ещё нет. Все обстоятельства происшествия уточняются.