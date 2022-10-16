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16 октября, 09:36

Подводные охотники наткнулись на тело мужчины в водоёме на западе Москвы

Телеканал "360": На западе Москвы в районе очистных сооружений найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружили пловцы во время подводной охоты в водоёме в районе улицы Островной на западе Москвы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, на жуткую находку пловцы наткнулись в районе очистных сооружений. Пока данная информация носит предположительный характер, официального подтверждения ещё нет. Все обстоятельства происшествия уточняются.

20-летний квартирант задержан за убийство москвича, тело которого нашли в мешке на балконе

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Ранее Лайф сообщал, что на балконе одной из многоэтажек на севере Москвы было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения, завёрнутое в полиэтиленовый мешок. У скончавшегося множественные телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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