Подводные охотники наткнулись на тело мужчины в водоёме на западе Москвы
Телеканал "360": На западе Москвы в районе очистных сооружений найдено тело мужчины
Тело мужчины обнаружили пловцы во время подводной охоты в водоёме в районе улицы Островной на западе Москвы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его данным, на жуткую находку пловцы наткнулись в районе очистных сооружений. Пока данная информация носит предположительный характер, официального подтверждения ещё нет. Все обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее Лайф сообщал, что на балконе одной из многоэтажек на севере Москвы было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения, завёрнутое в полиэтиленовый мешок. У скончавшегося множественные телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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