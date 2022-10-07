20-летний квартирант задержан за убийство москвича, тело которого нашли в мешке на балконе

Силовики задержали в Москве 20-летнего уроженца Краснодарского края, который подозревается в убийстве мужчины, тело которого в полиэтиленовом мешке было найдено накануне на балконе многоэтажки по улице Дубнинской.

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на севере Москвы. Видео © СУ СК РФ по Москве

"В ходе непрерывной, слаженной и грамотной работы следователей столичного Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками Московского и окружного уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве его местонахождение установлено на территории столицы", — пояснили в СУ СК столицы.

На публикуемых ведомством кадрах молодого человека доставляют в московское подразделение ведомства, где следователи его допросят.