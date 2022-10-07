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7 октября, 16:31

Шпиц Умка сопровождал Лукашенко в рабочей поездке в Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял в рабочую поездку на неформальный саммит глав стран СНГ в Санкт-Петербурге своего шпица Умку. На видео питомца держит на руках личный врач белорусского лидера Светлана Коношенко.

Шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко Умка. Видео © LIFE

Пушистый белоснежный питомец Лукашенко уже не раз появлялся на официальных мероприятиях и успел стать любимцем публики. Многие не единожды отмечали, что шпицу разрешается буквально всё. До этого Умка приезжал на саммит ШОС в Самарканде, где его возили по городу в коляске.

По словам Коношенко, Умка — полноценный член семьи, однако в этот раз на самой встрече лидеров шпиц не присутствовал.

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Напомним, 7 октября в Петербурге прошла неформальная встреча лидеров стран СНГ. В ходе саммита президент России Владимир Путин заявил о необходимости проработки мер для предотвращения конфликтов на территории Содружества Независимых Государств. После завершения всех мероприятий в Константиновском дворце остались президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а вот других гостей сегодняшнего саммита, которые уехали раньше, Путин захотел проводить лично.

Обложка ©

LIFE

Ирина Фальке

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