Шпиц Умка сопровождал Лукашенко в рабочей поездке в Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял в рабочую поездку на неформальный саммит глав стран СНГ в Санкт-Петербурге своего шпица Умку. На видео питомца держит на руках личный врач белорусского лидера Светлана Коношенко.

Шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко Умка. Видео © LIFE

Пушистый белоснежный питомец Лукашенко уже не раз появлялся на официальных мероприятиях и успел стать любимцем публики. Многие не единожды отмечали, что шпицу разрешается буквально всё. До этого Умка приезжал на саммит ШОС в Самарканде, где его возили по городу в коляске.

По словам Коношенко, Умка — полноценный член семьи, однако в этот раз на самой встрече лидеров шпиц не присутствовал.