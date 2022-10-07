Российский разведчик рассказал о диверсиях бойцов ВСУ с переодеваниями в форму ЛНР

Украинские диверсанты пытаются попасть на позиции в Луганской Народной Республике (ЛНР), а для этого переодеваются в форму местной Народной милиции. Об этом РИА "Новости" рассказал неназванный российский разведчик.

"Пытаются заходить (на территорию ЛНР. — Прим. Лайфа), специально провоцируют, хотят узнать, где наши позиции, переодеваются. Вяжут повязки (особого цвета, по которым различают принадлежность к той или иной армии. — Прим. Лайфа), чтобы их не замечали, и форму одинаковую с ЛНР берут", — уточнил собеседник агентства.

По словам разведчика, все попытки диверсий со стороны украинских силовиков на территории республики пресекаются.