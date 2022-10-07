Российский Красный Крест открыл сбор средств для поддержки семей мобилизованных и военных

Российский Красный Крест (РКК) открыл сбор средств в рамках акции #МыВместе, пожертвования будут направлены на оказание поддержки семьям мобилизованных и военнослужащих. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Глава Российского Красного Креста Павел Савчук подчеркнул, что близким мужчин, которых мобилизовали, сейчас нужна как моральная, так и финансовая поддержка.

"С запросами семей мобилизованных мы будем работать в индивидуальном порядке, для нуждающихся будут также формироваться гуманитарные наборы. Уже сейчас люди могут получить психосоциальную поддержку от специалистов Российского Красного Креста", — сказал Савчук.

Сейчас сотрудники #МыВместе совместно с РКК и другими участниками общаются с семьями мобилизованных и военнослужащих, чтобы выяснить их потребности. После этого будет решено, что войдёт в состав гуманитарных наборов.