Российский Красный Крест открыл сбор средств для поддержки семей мобилизованных и военных
Российский Красный Крест (РКК) открыл сбор средств в рамках акции #МыВместе, пожертвования будут направлены на оказание поддержки семьям мобилизованных и военнослужащих. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.
Глава Российского Красного Креста Павел Савчук подчеркнул, что близким мужчин, которых мобилизовали, сейчас нужна как моральная, так и финансовая поддержка.
"С запросами семей мобилизованных мы будем работать в индивидуальном порядке, для нуждающихся будут также формироваться гуманитарные наборы. Уже сейчас люди могут получить психосоциальную поддержку от специалистов Российского Красного Креста", — сказал Савчук.
Сейчас сотрудники #МыВместе совместно с РКК и другими участниками общаются с семьями мобилизованных и военнослужащих, чтобы выяснить их потребности. После этого будет решено, что войдёт в состав гуманитарных наборов.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге отменили новогодние гулянья, все сэкономленные деньги пойдут на сборы мобилизованных. Такое же решение приняли власти Калуги. Там не будут тратить средства муниципального бюджета на украшение города к Новому году, откажутся от фейерверков, концертов и массовых гуляний.
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