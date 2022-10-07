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Опубликовано 7 октября 2022, 14:45

Российский Красный Крест открыл сбор средств для поддержки семей мобилизованных и военных

Российский Красный Крест (РКК) открыл сбор средств в рамках акции #МыВместе, пожертвования будут направлены на оказание поддержки семьям мобилизованных и военнослужащих. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Глава Российского Красного Креста Павел Савчук подчеркнул, что близким мужчин, которых мобилизовали, сейчас нужна как моральная, так и финансовая поддержка.

"С запросами семей мобилизованных мы будем работать в индивидуальном порядке, для нуждающихся будут также формироваться гуманитарные наборы. Уже сейчас люди могут получить психосоциальную поддержку от специалистов Российского Красного Креста", — сказал Савчук.

Сейчас сотрудники #МыВместе совместно с РКК и другими участниками общаются с семьями мобилизованных и военнослужащих, чтобы выяснить их потребности. После этого будет решено, что войдёт в состав гуманитарных наборов.

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Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге отменили новогодние гулянья, все сэкономленные деньги пойдут на сборы мобилизованных. Такое же решение приняли власти Калуги. Там не будут тратить средства муниципального бюджета на украшение города к Новому году, откажутся от фейерверков, концертов и массовых гуляний.

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Getty Images / Sefa Karacan

Ирина Фальке
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