Промышленное рыболовство вынудило двух самцов альбатроса в Новой Зеландии стать геями

В Новой Зеландии самец альбатроса создал семью с другим самцом. Причиной для формирования нетрадиционной пары послужила нехватка самок, которые часто становятся жертвами промышленного рыболовства и погибают в сетях, когда отправляются добывать пищу. Об этом сообщили в программе Frozen Planet II на YouTube-канале BBC News.

Телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо в передаче представил зрителям 14-летнего самца альбатроса, который искал спутницу. Так, он обратил внимание на самку и начал оказывать ей знаки внимания. Но красивая птица привлекла внимание не только героя программы, в результате чего конкуренты прогнали его.

Опечаленный альбатрос отправился на новые поиски и приземлился на траве неподалёку. Внезапно к нему присоединился ещё один самец, который начал проявлять к нему знаки внимания. Самец (герой программы) решил прекратить поиски самки и принял ухаживания альбатроса. Стоит заметить, что теперь пара сможет прожить вместе всю жизнь.