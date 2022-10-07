Рассадник лобковых вшей: Названо самое опасное место в общественном туалете, и это не унитаз

В общественном туалете можно подхватить кишечную палочку, сальмонеллы, аденовирус, ротавирус, но половые инфекции — вряд ли. Об этом рассказал "Газете.ru" врач-токсиколог, кандидат медицинских наук и профессор Михаил Кутушов.

"Все считают, что если садиться на пластиковую поверхность, то растёт вероятность подхватить какую-нибудь половую или лобковую инфекцию, лобковых вшей. Но это неправда. Самое опасное место в туалете — рулон бумаги. За него берётся много разных людей с грязными руками. Поэтому однозначно нужно носить бумагу или салфетки с собой", — объяснил медик.

Он также предостерёг от того, чтобы садиться на мокрые сиденья, и посоветовал не забывать: наиболее грязные места в общественных туалетах — это кнопка слива, ручки кабинок и смесителей. По словам Кутушова, много в таких помещениях и фекальных бактерий, которые разлетаются из-за работы сушилок. Совет тут один: почаще мойте руки и носите с собой средства гигиены, подытожил врач.