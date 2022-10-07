Житель блокадного Ленинграда дал напутствие мобилизованным петербуржцам

Житель блокадного Ленинграда, ветеран Вооружённых сил, капитан I ранга Виталий Толкачёв обратился со словами напутствия к петербуржцам, которые были призваны на службу в рамках частичной мобилизации. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" он отметил, что мужчин ждут домой с победой.

Виталий Толкачёв дал напутствие призывникам. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Желаю вам, дорогие ребята, мужчины, те, которые идут и добровольно, и мобилизованы, с победой вернуться домой. Удачи, здоровья, ждём вас", — заявил Толкачёв.

По словам одного из мобилизованных, его дедушка освобождал Незалежную в годы ВОВ в составе 2-го Украинского фронта. Теперь он идёт по стопам своего предка.