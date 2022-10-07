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7 октября, 14:25

Житель блокадного Ленинграда дал напутствие мобилизованным петербуржцам

Житель блокадного Ленинграда, ветеран Вооружённых сил, капитан I ранга Виталий Толкачёв обратился со словами напутствия к петербуржцам, которые были призваны на службу в рамках частичной мобилизации. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" он отметил, что мужчин ждут домой с победой.

Виталий Толкачёв дал напутствие призывникам. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Желаю вам, дорогие ребята, мужчины, те, которые идут и добровольно, и мобилизованы, с победой вернуться домой. Удачи, здоровья, ждём вас", — заявил Толкачёв.

По словам одного из мобилизованных, его дедушка освобождал Незалежную в годы ВОВ в составе 2-го Украинского фронта. Теперь он идёт по стопам своего предка.

Назван российский регион, где не мобилизовали ни одного человека

Назван российский регион, где не мобилизовали ни одного человека

Ранее Лайф писал, что Правительство Москвы запустило чат-бота для работодателей, в котором они могут задать вопросы о частичной мобилизации. Помимо этого юридические лица могут обращаться на горячую линию.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Матвей Шандрыголов

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