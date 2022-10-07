В Москве запустили Telegram-бот о частичной мобилизации для работодателей
Правительство Москвы запустило телеграм-бот для работодателей, в котором они смогут проконсультироваться по поводу мобилизации своих сотрудников. Об этом говорится на сайте столичного мэра.
"Правительство Москвы запустило телеграм-бот "Частичная мобилизация в Москве. Организации". С его помощью юридические лица смогут быстро получить ответы на распространённые вопросы по поводу мобилизационных повесток на сотрудников без обращений на горячую линию", — сказано в сообщении.
Руководители организаций смогут уточнить информацию о брони сотрудников, найме временных кадров вместо призванных на службу и порядке действий в случае невозможности вручения повестки работнику по разным причинам.
Если же бот не сможет ответить на поставленный вопрос, то он предложит ознакомиться с похожими темами. При этом всегда можно обратиться на горячую линию, которая работает по номеру 122. Сейчас на ней принимают вопросы не только от физических, но и от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. В Госдуме одобрили поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа для таких граждан.
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