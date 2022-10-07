Путин подписал закон, гарантирующий трудовые права мобилизованных работников
Президент России Владимир Путин подписал закон о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает приостановление действия трудового договора мобилизованного сотрудника на период прохождения военной службы. Речь идёт как о гражданах, получивших повестку по частичной мобилизации, так и о тех, кто поступил на службу по контракту или пошёл на фронт добровольцем. Период приостановления действия трудового договора будет засчитан в трудовой стаж. Также за мобилизованным сохраняется его место работы и должность. Вернуться к прежним должностным обязанностям нужно в течение трёх месяцев после окончания военной службы, иначе работодатель сможет расторгнуть договор.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Лайф рассказывал, какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных. При этом сейчас правительство и Госдума в оперативном режиме готовят нормативные акты о дополнительных гарантиях для таких граждан.
ТАСС / Михаил Метцель