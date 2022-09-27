Какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных Государство продолжает формировать пакет различных льгот для тех, кого призывают в армию в рамках частичной мобилизации. На что они могут рассчитывать? 8939 8939 Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Люди, призванные в армию, в том числе и для участия в Специальной военной операции (СВО), и их семьи должны получать льготы. По указу президента РФ Владимира Путина граждане, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, не только получают статус и выплаты, положенные военнослужащим по контракту, но на них распространили и льготы, закреплённые в федеральном законе "О ветеранах". Кроме того, кабмин и Госдума в оперативном режиме готовят нормативные акты о дополнительных гарантиях для мобилизованных, связанные с обеспечением их трудовых и общегражданских прав.

Пособия и освобождение от кредитов и коммуналки

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В законопроекте, который в настоящее время оперативно рассматривают депутаты, предусмотрены следующие льготы для всех, кто подлежит призыву в рамках частичной мобилизации:

единовременная выплата в 300 000 рублей за счёт расходных обязательств бюджета РФ;

ежемесячное пособие до трёх лет для детей граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации;

единоразовое пособие беременной жене мобилизованного гражданина;

освобождение мобилизованного от налога на имущество;

компенсация мобилизованному 50% стоимости ОСАГО;

освобождение семьи от платы за детский сад.

Помимо этого предлагается освободить мобилизованных на период их службы от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам, а также от оплаты за содержание жилых помещений, коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт и ежегодных налогов. Отдельные уточнения внесли члены Совета Федерации. В представлении сенаторов — в случае гибели любого участника Специальной военной операции (СВО) его кредитные обязательства должны быть вообще прекращены без перехода на членов семьи такого военнослужащего.

Для справки: на сегодня для всех кредитных учреждений уже действуют рекомендации ЦБ РФ, согласно которым с мобилизованных граждан не следует взыскивать просрочки по кредитам и выселять их из ипотечного жилья. Аналогичное право предоставляется близким родственникам, которые находятся на иждивении заёмщиков, призванных на службу по мобилизации. При этом банки, микрофинансовые организации и бюро кредитных историй не должны рассматривать реструктуризации из-за мобилизации как обстоятельства, ухудшающие кредитную историю заёмщика.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что пока под частичную мобилизацию подпадает не менее 300 000 отслуживших в армии мужчин в возрасте около 30 лет. А это как раз те, кто, по банковским критериям, относится к наиболее экономически активной категории граждан. Логично предположить, что у значительной части этих россиян есть кредиты и, само собой, им приходят ежемесячные платёжки от коммунальщиков, а также эти люди несут налоговые обязательства. Поэтому закон, запрещающий требовать погашения ряда обязательств мобилизованных, необходим, считает глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— В настоящий момент на постоянной основе воспользоваться отсрочкой платежа по закону можно только при ипотеке, но и для этого надо ещё пройти непростую процедуру согласования, что просто невозможно выполнить в условиях, когда уже вручили повестку, — отметил кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" Олег Абелев. — Поэтому, несмотря на некоторое недовольство банков, закон, освобождающий мобилизованных от различных платёжных обязательств, примут. Конечно, это отразится на рынке кредитования в виде подъёма процентных ставок, но не настолько, чтобы сильно затормозить кредитный бизнес в РФ.

Трудовые гарантии

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Правительство приняло специальное постановление о том, что трудовые договоры и служебные контракты с призванными по мобилизации гражданами могут быть приостановлены на время нахождения мобилизованного в войсках, но действие этих трудовых документов не прекращается. При этом вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила , что срок прохождения военной службы должен включаться в страховой стаж для назначения пенсии. Кроме того, правительство уже подготовило дополнительные поправки к действующему трудовому законодательству, согласно которым будут установлены особые гарантии для членов семей мобилизованных, где есть дети до 14 лет. Предполагается, что если один родитель мобилизован, то в отношении второго будет действовать запрет на привлечение к сверхурочным и командировкам. И ещё: прорабатываются поправки о списках работ, с учётом которых страховая пенсия для членов семьи мобилизованных будет начислена досрочно.

Льготы на нотариальные услуги

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Федеральная нотариальная палата освободила мобилизованных граждан от оплаты услуг правового и технического характера, а это иногда не менее половины от той суммы, что платит гражданин в нотариальной конторе. Определено, что призванные на военную службу по мобилизации должны иметь возможность получить необходимые им нотариальные услуги вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении ими повестки военного комиссариата. Также предполагается, что во всех регионах будут работать "дежурные" конторы, которые будут обслуживать мобилизованных и в выходные дни.

— Несмотря на якобы второстепенность таких нотариальных льгот, по факту они очень нужны, — пояснил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Те, кто получил повестку о мобилизации, имеют очень ограниченный запас времени, чтобы успеть оформить, например, доверенности, без которых могут возникнуть проблемы с возможностью получать за мобилизованного документы из госорганов. А кто-то на всякий случай хотел бы составить завещание — документ, который в случае печального исхода может избавить близких от судебных проблем.

Отсрочки и "бронь"

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Прояснилась ситуация и с тем, кого на сегодняшний день вообще не должны призывать в рамках частичной мобилизации.

Согласно указу президента отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся по очной и очно-заочной формам обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования. Для студентов заочного отделения такой отсрочки нет: если призывная комиссия решит, что годен, — призовут. Правительство РФ опубликовало перечень , в котором указано, что мобилизации не подлежат: специалисты организаций, которые задействованы в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

работники российских операторов связи и организаций, занятые обеспечением устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования в России;

сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также учредители, редакции и издатели зарегистрированных СМИ, теле- и радиоканалов.

сотрудники организаций, обеспечивающие стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью и наличное денежное обращение. 3. Минобороны разъяснило , что в настоящее время мобилизовывать не должны: признанных временно не годными по состоянию здоровья;

уже проходящих срочную службу по призыву;

занятых постоянным уходом за нуждающимся членом семьи либо за инвалидом I группы;

имеющих на иждивении четырёх и более детей в возрасте до шестнадцати лет;

тех, чьи матери, кроме них, имеют четырёх и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Фото © Shutterstock Нужно ли дать ещё больше льгот тем, кого призвали по мобилизации? 0 Достаточно и тех, что уже заявлены Да, например, на мобильную связь и банковские услуги На усмотрение правительства

Авторы Максим Греков