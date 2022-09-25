Какие региональные доплаты получат мобилизованные Прояснилась ситуация с выплатами, которые положены в РФ мобилизованным гражданам, — меры поддержки к федеральному довольствию добавят и регионы. 39308 39308 Обложка © ТАСС / Андрей Бок

Денежное довольствие, установленное в пункте 3 указа № 647 "О частичной мобилизации", соответствует тому, которое получают сейчас военнослужащие, проходящие службу по контракту. Согласно данным Минобороны РФ, полная выплата включает в себя оклад по воинской должности плюс оклад по воинскому званию и доплаты и надбавки, исходя из условий службы, рассчитать возможную сумму можно при помощи специального калькулятора . Однако для тех, кто может быть отправлен в зону проведения специальной военной операции (СВО), предусмотрены дополнительные выплаты "суточных", размер которых варьируется в зависимости от конкретных задач подразделения, они, по данным источника Лайфа в Минобороны РФ, обычно составляют от 3000 рублей.

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Но это тоже ещё не всё. Дополнительные выплаты и преференции предусмотрели для мобилизованных и администрации ряда субъектов РФ. Например:

согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 000 рублей.







В Ямало-Ненецком автономном округе (Ямал) анонсировали единовременную выплату жителям региона, призванным в ходе частичной мобилизации в 300 000 рублей.

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В Нижегородской области призванным на службу по частичной мобилизации рядовым и сержантам пообещали 184 000 – 224 000 тысяч рублей, а офицерам 304 000 рублей.

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В Крыму каждому мобилизованному назначают единовременную поддержку в 200 000 рублей.

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Администрация Тульской области гарантирует мобилизованным выплату по 100 000 рублей.

Военный комиссар Якутии сообщил , что мобилизованным призывникам из этой республики положено месячное довольствие от 205 000 рублей в зависимости от должности и воинского звания.

Скорее всего, решения о назначении выплат будут принимать и другие регионы России. При этом меры поддержки участников СВО могут быть не ограничены только деньгами, во многих субъектах РФ уже действуют другие льготы. Согласно установленному порядку, все мобилизованные и их семьи смогут получить выплаты и права на льготы сразу после того, как призванный подпишет все соответствующие документы.

Авторы Максим Греков