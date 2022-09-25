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Какие региональные доплаты получат мобилизованные

Прояснилась ситуация с выплатами, которые положены в РФ мобилизованным гражданам, — меры поддержки к федеральному довольствию добавят и регионы.

24 сентября, 21:40
<p>Обложка © ТАСС / Андрей Бок</p>

Обложка © ТАСС / Андрей Бок

Денежное довольствие, установленное в пункте 3 указа № 647 "О частичной мобилизации", соответствует тому, которое получают сейчас военнослужащие, проходящие службу по контракту. Согласно данным Минобороны РФ, полная выплата включает в себя оклад по воинской должности плюс оклад по воинскому званию и доплаты и надбавки, исходя из условий службы, рассчитать возможную сумму можно при помощи специального калькулятора. Однако для тех, кто может быть отправлен в зону проведения специальной военной операции (СВО), предусмотрены дополнительные выплаты "суточных", размер которых варьируется в зависимости от конкретных задач подразделения, они, по данным источника Лайфа в Минобороны РФ, обычно составляют от 3000 рублей.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Но это тоже ещё не всё. Дополнительные выплаты и преференции предусмотрели для мобилизованных и администрации ряда субъектов РФ. Например:

  • согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 000 рублей.
  • Указ мэра Москвы "О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации" Фото © mos.ru
    Указ мэра Москвы "О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации" Фото © mos.ru
  • Указ мэра Москвы "О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации" Фото © mos.ru
    Указ мэра Москвы "О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации" Фото © mos.ru
  • Указ мэра Москвы "О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации" Фото © mos.ru
    Указ мэра Москвы "О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации" Фото © mos.ru

Указ мэра Москвы "О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации" Фото © mos.ru

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  • В Ямало-Ненецком автономном округе (Ямал) анонсировали единовременную выплату жителям региона, призванным в ходе частичной мобилизации в 300 000 рублей.
Фото © Telegram / Дмитрий Артюхов

Фото © Telegram / Дмитрий Артюхов

  • В Нижегородской области призванным на службу по частичной мобилизации рядовым и сержантам пообещали 184 000 – 224 000 тысяч рублей, а офицерам 304 000 рублей.
Фото © Telegram / Евгений Люлин

Фото © Telegram / Евгений Люлин

  • В Крыму каждому мобилизованному назначают единовременную поддержку в 200 000 рублей.

Видео © Telegram / Аксенов Z 82

  • Администрация Тульской области гарантирует мобилизованным выплату по 100 000 рублей.
Фото © tularegion.ru

Фото © tularegion.ru

  • Военный комиссар Якутии сообщил, что мобилизованным призывникам из этой республики положено месячное довольствие от 205 000 рублей в зависимости от должности и воинского звания.
Фото © sakha.gov.ru

Фото © sakha.gov.ru

Скорее всего, решения о назначении выплат будут принимать и другие регионы России. При этом меры поддержки участников СВО могут быть не ограничены только деньгами, во многих субъектах РФ уже действуют другие льготы. Согласно установленному порядку, все мобилизованные и их семьи смогут получить выплаты и права на льготы сразу после того, как призванный подпишет все соответствующие документы.

Что будет с кредитами, льготами и выплатами для мобилизованных

Что будет с кредитами, льготами и выплатами для мобилизованных

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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