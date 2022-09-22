Что будет с кредитами, льготами и выплатами для мобилизованных В ближайшее время некоторых россиян призовут в армию в рамках частичной мобилизации. Какие льготы и гарантии им полагаются, будут ли поблажки по кредитным обязательствам? 56516 56516 Фото © Shutterstock

Кредитный вопрос

После того как президент объявил о частичной мобилизации, встал вопрос, как военнообязанные смогут исполнять свои кредитные обязательства и не приостанавливает ли указ главы государства действие их кредитных договоров. Эксперты считают, что подобные вопросы возникают в связи с тем, что отдельные россияне путают правовые понятия: "военное положение" и "частичная мобилизация", а также не все понимают, как в подобных ситуациях работают правовые нормы и гарантии, которые предоставляет своим гражданам государство.

— Объявленная президентом частичная мобилизация — это особый порядок призыва на военную службу ( статья 17 Закона № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". — Прим. Лайфа), и он юридически никак не связан с действием норм гражданского права. А вот военное положение — это особый правовой режим, в рамках которого могут приниматься специальные нормативные документы, частично приостанавливающие действие отдельных гражданских норм, в том числе и регулирующих финансовый оборот. Но военное положение в РФ пока никто не объявлял, — разъяснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

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С учётом того что объявление частичной мобилизации юридически не относится к действиям непреодолимой силы, при которых исключается сама возможность исполнения своих обязательств (статья 401 Гражданского кодекса), то формальная обязанность платить по своим кредитным обязательствам для тех, кто принимает участие в СВО, сохраняется. О том, что обязанности граждан гасить свои кредиты никто не отменял, Лайфу заявили в двух крупнейших российских банках, напомнив, что эти и прочие финансовые обязательства (например, по оплате страховки) не могут быть прекращены в связи с призывом на службу в вооружённые силы, такого положения не предусмотрено законодательством.

— Пока не приняты поправки в действующее законодательство, регулирующее порядок финансовых взаимоотношений, будут действовать ровно те условия, которые указаны в договоре, который был подписан сторонами. Это правило закреплено в Гражданском кодексе (пункт 1 статьи 310. — Прим. Лайфа). Соответственно, банк или страховая компания обязаны со своей стороны предоставлять все предусмотренные договором услуги в полном объёме и требовать за это предусмотренную соглашением сторон плату, — пояснила заместитель генерального директора страховой компании "Пари" Ирина Двойникова.

Эту же мысль высказал и глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который прояснил, что от оплаты по кредитным обязательствам мобилизованные граждане пока не освобождаются, но при этом у участника СВО будут гарантии дохода, который позволит ему рассчитаться.

Правда, некоторые эксперты считают, что с оплатой кредитов и прочих финансовых обязательств для участников спецоперации государством могут быть предложены и иные варианты.

Пока Центральный банк РФ выпустил рекомендации для кредитных учреждений предоставлять кредитные каникулы мобилизованным, но источник Лайфа в ЦБ утверждает, что пока банк изучает вопрос о возможности передачи кредитов тех, кто участвует в СВО (как контрактников, так и мобилизованных), на обслуживание в определённые банки, которые, в свою очередь, будут получать поддержку по госпрограмме. А это значит, что заёмщики этих банков смогут получить специальные льготы в виде отсрочек исполнения обязательств либо в виде рефинансирования их кредитов со снижением ставки.

Гарантии и льготы

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Помимо решения вопросов с кредитной задолженностью законодательные структуры готовят поправки в целый ряд существующих нормативных актов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём выступлении в верхней палате парламента рассказала о том, что ряд льгот для участников СВО будет распространён и на мобилизованных граждан. Для призванных в рамках частичной мобилизации будет доступен пакет мер, включающий: медицинские и налоговые льготы, бесплатное получение дополнительного образования и ежемесячную доплату к пенсии.

А депутаты Государственной думы в связи с поручением президента о формировании дополнительных гарантий участникам СВО озабочены проработкой вопроса о внесении в трудовое законодательство норм, закрепляющих сохранение для мобилизованных их рабочих мест, об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Кроме того, некоторые регионы уже назначили дополнительные выплаты для тех граждан, которые призваны на их территории. Например, в Москве — финансовые меры поддержки обещают не только военнослужащим, но и их семьям, об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

И ещё на сегодня, согласно закону, все участники специальной военной операции имеют в РФ статус ветеранов боевых действий. Помимо ежемесячных денежных выплат им положены и другие льготы в числе которых:

Предоставление жилья. Согласно действующим нормам, ветеранам положено не менее 18 квадратных метров на члена семьи. И для получения этого жилья положена безвозмездная субсидия от государства.

Снижение расходов на коммунальные платежи. Ветеранам боевых действий компенсируют половину затрат на содержание и наём жилого помещения. Сюда входят услуги по управлению многоквартирным домом, ремонт общего имущества, а также взнос на капитальный ремонт.

Освобождение от налогов на имущество. Данная льгота предоставляется на одну квартиру, один дом и гараж либо земельный участок. А вот за второе жильё, или машино-место, или дачу положенную сумму выложить придётся.

Длительный отпуск. Уходить в очередной оплачиваемый отпуск ветеранам боевых действий разрешается в любое удобное для них время. При этом начальник не может отказать в отпуске в выбранные даты. Дополнительно можно взять до 35 дней отпуска без сохранения заработной платы.

Поддержание здоровья. Ветераны имеют право на внеочередную медицинскую помощь по программе госгарантий, и получать её они могут в специализированных медицинских учреждениях Министерства обороны РФ, других силовых ведомств.

Фото © Shutterstock Нужно ли предоставлять дополнительные льготы мобилизованным? 0 Да, это было бы справедливо Не требуется, стандартных льгот достаточно Нужно рассматривать этот вопрос в каждом индивидуальном случае

Авторы Максим Греков