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О чём говорят поправки в Уголовный кодекс РФ о военной службе

В УК вводится целый ряд новых статей, положений и терминов. Теперь за некоторые воинские преступления может грозить до 15 лет лишения свободы.

20 сентября, 13:51
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Отныне при расследовании "военных" уголовных дел следователи будут оперировать такими терминами, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Эти понятия не использовались с советских времён.

Мобилизация — официальные мероприятия, которые выполняются для приведения вооружённых сил и государственной инфраструктуры в состояние, позволяющее стране максимально эффективно вести военные действия. То есть каждый гражданин должен понимать, что государство может его обязать делать то, что нужно для достижения победы. Кто годен к военной службе, может оказаться в рядах вооружённых сил, кто по состоянию здоровья или возраста воевать уже не может, вполне подлежит привлечению к работе в тылу.

Военное положение — это особый режим, позволяющий применять специальные правовые нормы на определённой территории РФ или в её отдельных местностях. При военном положении могут утратить действие некоторые административные законы или распорядительные документы, а вместо них вводятся другие. Например, для отдельных граждан основным документом станет не паспорт, а военное удостоверение либо спецпропуск. Также при военном положении может быть введено ограничение в перемещении на некоторых территориях.

Военное время — это период, в течение которого на определённой территории действуют специальные нормы или военное положение.

Теперь любые воинские преступления, произошедшие в период мобилизации или военного положения либо в военное время, будут признаваться совершёнными при отягчающих обстоятельствах, что подразумевает ужесточение наказания.

Новое в уголовном законодательстве о военной службе. Инфографика © LIFE

Новое в уголовном законодательстве о военной службе. Инфографика © LIFE

Люди, призванные на военные сборы из запаса, будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками. По сути, они будут нести такое же наказание, как и кадровые военные в случае дезертирства.

Ещё в УК появились новые статьи, предполагающие ответственность за добровольную сдачу в плен (от трёх до 10 лет), за мародёрство (до 15 лет), и целый пакет статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий государственного контракта (санкции от 4 до 10 лет).

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Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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