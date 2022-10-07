Ополаскиватель для рта оказался способен подавлять ковид

Компоненты, которые входят в состав ополаскивателя для рта, могут подавлять SARS-CoV-2. К такому выводу пришли учёные Университета Хоккайдо, их работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Всё из-за наличия в растворе хлорида цетилпиридиния — он не позволяет вирусу проникать в клетки, поскольку влияет на фермент, необходимый для "проходимости" ковида.

В ходе исследования учёные выяснили, что спустя 10 минут после полоскания рта способность вируса проникать в клетку снижается, а вот сам концентрат проявляет себя лучше в составе ополаскивателя, а не в одиночку. Это связано с тем, что жидкость для полости рта взаимодействует какое-то время со слюной после применения.