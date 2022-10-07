В России за сутки коронавирусом заболело 22 268 человек
В России за последние сутки выявлено 22 268 случаев заражения коронавирусом, скончалось 104 заболевших. Об этом сообщается в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
"Госпитализировано 2025 человек, на 11,6% меньше по сравнению с 6 октября; выписано в связи с выздоровлением 39 573 человека, на 4,7% меньше по сравнению с 6 октября", — отмечается в тексте.
Накануне сообщалось, что 6 октября в России выявили 23 045 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 108 летальных исходов. Всего с начала пандемии количество случаев заболевания в России увеличилось до 21 141 674.
Обложка ©
Shutterstock