В России за сутки коронавирусом заболело 22 268 человек

В России за последние сутки выявлено 22 268 случаев заражения коронавирусом, скончалось 104 заболевших. Об этом сообщается в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

"Госпитализировано 2025 человек, на 11,6% меньше по сравнению с 6 октября; выписано в связи с выздоровлением 39 573 человека, на 4,7% меньше по сравнению с 6 октября", — отмечается в тексте.