За сутки в России ковидом заразились 23 045 человек

За минувшие сутки в России выявили 23 045 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии количество случаев заболевания в России увеличилось до 21 141 674. Вылечилось за последние 24 часа 41 536 пациентов (всего — 20 307 569), также зарегистрировано 108 летальных исходов (всего — 387 887).