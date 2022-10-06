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6 октября, 08:52

За сутки в России ковидом заразились 23 045 человек

За минувшие сутки в России выявили 23 045 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии количество случаев заболевания в России увеличилось до 21 141 674. Вылечилось за последние 24 часа 41 536 пациентов (всего — 20 307 569), также зарегистрировано 108 летальных исходов (всего — 387 887).

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Накануне, 5 октября, в России выявили 23 757 случаев заражения ковидом. Вылечилось 44 694 пациента, скончалось 113 пациентов.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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