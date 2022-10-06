Какие болезни лечатся сексом

Во время секса с любимым человеком вырабатывается коктейль гормонов, позволяющий не только улучшить настроение, но и в дальнейшем получить комфортный сон, избавиться от головной боли и лишних килограммов. Об этом в беседе с Лайфом рассказала психолог-сексолог Александра Миллер.

"Секс оказывает волшебное целительное действие на весь организм, ведь это часть нашей животной природы. Во время занятий сексом в кровь выделяется коктейль из гормонов, который дарит нам заветное чувство эйфории. Именно поэтому при качественном сексе, при идеальной совместимости партнёров возникает привязка и потребность получать удовольствие вновь и вновь", — сказала она.

По словам эксперта, длительное воздержание может обернуться возникновением импотенции, бесплодием, простатитом и преждевременным семяизвержением. Миллер также рассказала, что у большинства людей после интимной близости с любимым человеком улучшается настроение, сон и снижается тяга к сладкому. А всё из-за изменения гормонального уровня, к тому же практически все отделы головного мозга активизируются. И это происходит после секса исключительно с любимым человеком, подчеркнула эксперт.

Миллер объяснила, что возбуждение связано с выработкой гормона удовольствия — дофамина, к которому потом подключается и адреналин. Расслабиться во время интимной близости и противодействовать нервозности, депрессии помогают окситоцин и эндорфины. Причём последние могут действовать как обезболивающее, а значит, секс снимает головные боли и мигрени лучше любого лекарства, отметила психолог. На пике сексуальной разрядки вырабатывается пролактин, который даёт спокойный и расслабленный сон.

"Оргазм можно сравнить с настоящим гормональным взрывом. Эти гормоны вырабатываются в кровь только с тем, кто нам приятен, чей запах тела мы хотим чувствовать, чьи прикосновения доставляют нам наслаждение и удовольствие", — подчеркнула сексолог.

Поэтому, продолжила она, регулярный секс — средство для профилактики депрессии, защитник от частых простудных и вирусных заболеваний, а также помощник в борьбе с лишними килограммами. Дело в том, что при интимной близости в организме вырабатывается большое количество иммуноглобулина А, нейтрализующего вирусы в дыхательных путях, рассказала Миллер. А ещё во время секса интенсивно сокращаются мышечные ткани, укрепляются мускулы ягодиц, спины, живота и рук. В заключение сексолог подчеркнула, что физическое и психическое здоровье, успешность жизни в целом зависят в том числе от качественной и регулярной интимной близости.

"Так что, если эта сфера у вас не отрегулирована и вы считаете, что она не так уж важна, — зря! Самое время исправить её в лучшую сторону", — добавила эксперт.