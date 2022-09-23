Сексолог развеял миф о том, что женщины хотят секса меньше мужчин

Информация о том, что женщины хотят секса меньше мужчин, — это миф. Сексуальность — это динамическое явление, которое меняется под влиянием ряда факторов. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал врач-сексолог и психотерапевт НКЦ "Карповка плюс" СПб Олег Гулько.

"То, что женщины хотят секса меньше, чем мужчины, — это миф. Мужское и женское либидо примерно равны, это подтверждает статистика и моя личная практика. Просто исторически сложилось, что женская сексуальность находится под давлением", — сказал он.

По словам Гулько, этот миф сложился благодаря истории, ещё когда во времена инквизиции девушек, имеющих высокое влечение и яркие реакции на секс, признавали ведьмами, подверженными влиянию дьявола, и сжигали. Он добавил, что даже сегодня ощущаются отголоски тех времён.

"Женщины стесняются говорить о своём желании из-за религиозных устоев, взглядов патриархального общества и дальше по списку", — добавил психолог.

Специалист объяснил, что сексуальность — это динамическое явление, которое меняется под влиянием ряда факторов: индивидуальных особенностей, возраста и даже времени суток. Он добавил, что всё определяется тем, получает ли человек достаточное удовольствие от секса.

"Бывает, что мужчина в паре занимается сексом с партнёром один-два раза в месяц, что вроде бы говорит о его низком влечении и низком тестостероне. Но при этом он мастурбирует каждый день. И вот тут речь идёт как раз о психологии", — объяснил психолог.

Кроме того, причинами отсутствия влечения могут оказаться: несоответствие индивидуального сценария, внешние факторы, поведение партнёра, а также даже совсем не связанные с сексуальностью вещи, например работа, усталость, дети и бытовые вопросы. Это всё влияет на сексуальную активность как мужчин, так и женщин, подчеркнул Гулько.

"Каждый отдельный случай всегда нужно разбирать индивидуально, но однозначно могу сказать следующее: отсутствие регулярности половых контактов всегда снижает влечение, какими бы ни были причины", — заключил эксперт.