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23 сентября, 13:49

Наблюдатели из Франции и США прибыли на референдум в Херсонской области

Наблюдатели из Франции и США прибыли в Херсонскую область, чтобы провести контроль за ходом голосования на референдуме по вхождению региона в состав России. Об этом журналистам сообщила председатель избирательной комиссии области Марина Захарова.

"Уже прибыли к нам иностранные наблюдатели. Это представители двух стран — Франции и США. Они изъявили желание поехать в отдалённые районы Херсонской области. Мы им предоставили такую возможность", — сказала она.

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Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.

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ТАСС / Донат Сорокин

Светлана Оперук

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