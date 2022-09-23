Наблюдатели из Франции и США прибыли на референдум в Херсонской области

Наблюдатели из Франции и США прибыли в Херсонскую область, чтобы провести контроль за ходом голосования на референдуме по вхождению региона в состав России. Об этом журналистам сообщила председатель избирательной комиссии области Марина Захарова.

"Уже прибыли к нам иностранные наблюдатели. Это представители двух стран — Франции и США. Они изъявили желание поехать в отдалённые районы Херсонской области. Мы им предоставили такую возможность", — сказала она.