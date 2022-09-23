"Россия — это стабильность" : Жители Мариуполя рассказали об ожиданиях от референдума
Жители Мариуполя рассказали, что от референдума в ДНР ждут наступления мира и стабильности
Жители Мариуполя рады проведению референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России и ждут от нового статуса прихода мира и стабильности в регион. Видео с ними опубликовал телеканал "360".
Жители Мариуполя рассказали об ожиданиях от референдума. Видео © Телеканал "360"
По словам горожан, они надеялись на воссоединение с РФ не только последние восемь лет, а ещё с 1991 года. Уже тогда жители ДНР не понимали, почему произошло отделение. Как утверждает собеседница, в регионе живёт русскоязычный народ, поэтому все рады проведению референдума. У неё же самой русские корни, многие родственники живут в России. В свою очередь мужчина отметил, что с присоединением в Мариуполе ждут наступления мира и стабильности.
"Россия — это стабильность, мощное государство, где что-то создаётся, созидается. А на Украине всё разворовывается. Вы же видите, какой Украина гарант безопасности. Это все её гарантии — разбомбить, развалить, украсть и убежать", — добавил он.
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Напомним, сегодня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы. Старт был дан в 8:00 (совпадает с московским). Продлится голосование до 27 сентября включительно. Из-за соображений безопасности в первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых территориях и путём адресного обхода жителей.