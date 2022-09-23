Эрдоган: Турция в поиске альтернативы российской карте "Мир"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ищет альтернативы российской платёжной системе "Мир". При этом пока не уточняется, какие варианты прорабатывают сейчас турецкие специалисты.

"Мы сосредоточимся не только на событиях с картой ["Мир"], но и на альтернативах. Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках", — сказал турецкий лидер журналистам.



