Эрдоган: Турция в поиске альтернативы российской карте "Мир"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ищет альтернативы российской платёжной системе "Мир". При этом пока не уточняется, какие варианты прорабатывают сейчас турецкие специалисты.
"Мы сосредоточимся не только на событиях с картой ["Мир"], но и на альтернативах. Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках", — сказал турецкий лидер журналистам.
Ранее Лайф писал, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял и "Денизбанк" (DenizBank). При этом уточнялось, что несколько других крупных банков всё ещё могут выдавать турецкие лиры с российских банковских карт. Позднее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 23 сентября провести встречу на высоком уровне для обсуждения работы системы "Мир".
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