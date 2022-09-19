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19 сентября, 16:07

Сразу два турецких банка перестали принимать российские карты "Мир"

Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" остановили работу с платёжной системой "Мир"

Крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир", сообщил телеканал Halk TV. Аналогичное решение принял "Денизбанк" (DenizBank).

Такие шаги финансовых учреждений последовали после угроз Запада о возможных санкциях против зарубежных кредитных организаций, которые принимают российские карты "Мир". Сам турецкий банк пока не прокомментировал ситуацию.

Эксперт объяснил, почему США хотят ограничить использование карт "Мир"

Эксперт объяснил, почему США хотят ограничить использование карт "Мир"

Как рассказывал Лайф, Запад намерен усилить давление на Турцию из-за интеграции российских карт в банковскую систему страны. А Министерство финансов США внесло главу Национальной системы платёжных карт Владимира Комлева в SDN-лист. Евросоюз может последовать примеру США и не исключает введения санкций против самой российской платёжной системы "Мир".

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Татьяна Миссуми

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