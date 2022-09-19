Сразу два турецких банка перестали принимать российские карты "Мир"
Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" остановили работу с платёжной системой "Мир"
Крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир", сообщил телеканал Halk TV. Аналогичное решение принял "Денизбанк" (DenizBank).
Такие шаги финансовых учреждений последовали после угроз Запада о возможных санкциях против зарубежных кредитных организаций, которые принимают российские карты "Мир". Сам турецкий банк пока не прокомментировал ситуацию.
Как рассказывал Лайф, Запад намерен усилить давление на Турцию из-за интеграции российских карт в банковскую систему страны. А Министерство финансов США внесло главу Национальной системы платёжных карт Владимира Комлева в SDN-лист. Евросоюз может последовать примеру США и не исключает введения санкций против самой российской платёжной системы "Мир".
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