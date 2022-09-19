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19 сентября, 15:55

Учёные клонировали арктического волчонка, и он уже перерос свою "суррогатную маму" — собаку породы бигль

Первый в мире клонированный арктический волк появился на свет в Китае

Китайские учёные поделились результатами первого в мире успешного опыта по клонированию арктического волка. Кареглазый малыш появился на свет по заказу Харбинского полярного парка, где с 2006 года живёт его биологическая "мама" — самка дикого арктического волка по кличке Мая. Соматические клетки были взяты из образца её кожи, а вынашивать эмбрион доверили другой "хорошей девочке" — собаке породы бигль. Имя суррогатной мамы волчонка, к сожалению, неизвестно.

Первый в мире клонированный арктический волк играет со своей суррогатной мамой. Видео © SinoGene

При рождении вес малыша составлял всего 520 граммов, а длина его тела — 22 сантиметра. Новорождённого выхаживали с огромным вниманием и любовью, и уже через 11 дней вес маленького хищника составлял более килограмма. По словам генерального директора лаборатории SinoGene, где и появился на свет клонированный волчонок, в ближайшие два-три дня у них ожидается пополнение — брат рождённого ранее малыша.

В компании уверены, что технология клонирования — это надежда на спасение видов животных, находящихся под угрозой исчезновения. В этом учёным помогут клетки, сохранённые при помощи заморозки.

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Обложка ©

Courtesy of Sinogene Biotechnology Co

Марина Калегина

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