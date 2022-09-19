Писатель Стариков назвал Кадырова психотерапевтом всея Руси из-за идеи о "самомобилизации"

Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" регионов для целей спецоперации является "абсолютно очевидной и разумной вещью". Об этом рассказал писатель и политик Николай Стариков в беседе на радио "Комсомольская правда", назвав руководителя региона психотерапевтом всея Руси.

"Рамзан Ахматович Кадыров, мне кажется, сегодня уже играет не только роль психотерапевта всея Руси, которую он играл в начале специальной операции, сегодня Кадыров делает серьёзнейшие предложения. И, мне кажется, его роль всё время возрастает, помимо, наверное, уважения к нему, которое возрастает у российской аудитории, у граждан России. Ведь что предложил Кадыров? Я бы сказал, абсолютно очевидную, разумную вещь", — сказал он.

Согласно разным оценкам, в зоне СВО сегодня находится от 120 до 150 тысяч российских военных, из которых реально в боевых действиях участвует 60–70 тысяч, отметил Стариков. По его мнению, идея подготовить в каждом регионе по тысяче добровольцев — это фактически создать ещё одну армию, которая сейчас держит весь огромный фронт. Инициатива Кадырова хороша тем, что помогает сохранить мирный уклад жизни, но усилить силы и средства на Украине, добавил политик.