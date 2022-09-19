Писатель Стариков назвал Кадырова психотерапевтом всея Руси из-за идеи о "самомобилизации"
Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" регионов для целей спецоперации является "абсолютно очевидной и разумной вещью". Об этом рассказал писатель и политик Николай Стариков в беседе на радио "Комсомольская правда", назвав руководителя региона психотерапевтом всея Руси.
"Рамзан Ахматович Кадыров, мне кажется, сегодня уже играет не только роль психотерапевта всея Руси, которую он играл в начале специальной операции, сегодня Кадыров делает серьёзнейшие предложения. И, мне кажется, его роль всё время возрастает, помимо, наверное, уважения к нему, которое возрастает у российской аудитории, у граждан России. Ведь что предложил Кадыров? Я бы сказал, абсолютно очевидную, разумную вещь", — сказал он.
Согласно разным оценкам, в зоне СВО сегодня находится от 120 до 150 тысяч российских военных, из которых реально в боевых действиях участвует 60–70 тысяч, отметил Стариков. По его мнению, идея подготовить в каждом регионе по тысяче добровольцев — это фактически создать ещё одну армию, которая сейчас держит весь огромный фронт. Инициатива Кадырова хороша тем, что помогает сохранить мирный уклад жизни, но усилить силы и средства на Украине, добавил политик.
По его словам, хорошо бы создать и интернациональные военные бригады в рядах ВС РФ. Такие формирования есть на стороне Киева, напомнил Стариков. Но там полно нацистов со всего мира, замаскированных кадровых военных НАТО и банальных бандитов. Однако в информационной сфере всё это создаёт иллюзию, что весь мир поддерживает Украину. Россия же может создать подобные отряды без криминальных элементов, заключил он.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил субъектам страны не ждать "объявления Кремлём военного положения", а заняться вопросом мобилизации уже сейчас. Он подчеркнул, что если бы в каждом регионе нашлась хотя бы тысяча добровольцев, то можно было бы собрать "внушительный военный контингент", который ускорил бы достижение целей спецоперации. Его инициативу уже поддержали глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Магаданской области Сергей Носов и другие.
ТАСС / Александр Щербак