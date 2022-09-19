Просьбу о немедленном референдуме в ЛНР сочли естественным ответом на агрессию ВСУ

Российский политолог и публицист Армен Гаспарян прокомментировал телеканалу "360" обращение луганских общественников к главе республики Леониду Пасечнику с призывом немедленно организовать референдум о вхождении в состав РФ. По словам эксперта, такая реакция абсолютно нормальна, учитывая последние действия Украины, а также непрекращающиеся обстрелы Донецка.

"Вероятнее всего, сейчас последует несколько подобного рода заявлений, потому что очевидно, что это преступное государство — УГИЛ, Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, к сожалению, ещё пока не признанное террористическим в РФ. Никаких других ни увещеваний, ни слов признавать не будут", — заявил Гаспарян.

По словам политолога, Запад ясно дал понять, что не будет считаться с выбором жителей Донбасса. Более того, нет никаких признаков того, что его политика в отношении народных республик как-то изменилась.