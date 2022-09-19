Военкоры, которые сейчас находятся в Донецке, опубликовали страшные кадры с места трагедии на площади Бакинских Комиссаров, где мирные жители снова стали жертвами обстрелов ВСУ. Судя по видео, тела некоторых погибших разбросало по всему периметру площади перед магазином и автобусной остановкой. Среди стёкол и обломков — "реки" крови. На месте трагедии работают специалисты и сотрудники экстренных служб.