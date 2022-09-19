Страшное видео с места трагедии, где ВСУ убивали мирных жителей натовским калибром
Военкоры показали видео первых минут после обстрела площади Донецка, где погибло 11 взрослых и двое детей
Военкоры, которые сейчас находятся в Донецке, опубликовали страшные кадры с места трагедии на площади Бакинских Комиссаров, где мирные жители снова стали жертвами обстрелов ВСУ. Судя по видео, тела некоторых погибших разбросало по всему периметру площади перед магазином и автобусной остановкой. Среди стёкол и обломков — "реки" крови. На месте трагедии работают специалисты и сотрудники экстренных служб.
Жуткие кадры с места обстрелов. Видео © t.me / Репортёр Руденко V / Сладков +
Среди погибших в результате сегодняшнего страшного обстрела Куйбышевского района Донецка — двое детей. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Куйбышевский район всё время подвергается атакам, постоянно обстреливается, в результате гибнут дети, как и сегодня. Двое детей среди погибших, по предварительным данным", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Лайф сообщал, что сегодня украинская сторона вновь обстреляла Донецк. В результате прилётов на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе города погибло 13 мирных жителей. Также ранее Вооружённые силы Украины уже обстреляли донецкую исправительную колонию. Кроме того, из-за удара ВСУ по Кировскому району города произошло возгорание в торговых рядах рынка "Сокол".
Кадр из видео / Репортёр Руденко V