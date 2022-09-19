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19 сентября, 09:35

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся рынок

Вследствие обстрела ВСУ Кировского района Донецка в понедельник произошло возгорание в торговых рядах рынка "Сокол". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Пожар на рынке "Сокол" в Донецке. Видео © Telegram / "Типичный Донецк"

"В результате обстрела Кировского района возник пожар в торговых рядах на рынке "Сокол" (микрорайон Текстильщик)", — написал он в Telegram.

ВСУ обстреляли донецкую исправительную колонию

ВСУ обстреляли донецкую исправительную колонию

Ранее власти Энергодара сообщили об обстрелах ВСУ районов вблизи Запорожской АЭС. Глава администрации города Александр Волга подчеркнул, что обстрелы объектов продолжаются уже несколько суток подряд.

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Telegram / "Типичный Донецк"

Ирина Фальке

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