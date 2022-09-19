В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся рынок

Вследствие обстрела ВСУ Кировского района Донецка в понедельник произошло возгорание в торговых рядах рынка "Сокол". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Пожар на рынке "Сокол" в Донецке. Видео © Telegram / "Типичный Донецк"

"В результате обстрела Кировского района возник пожар в торговых рядах на рынке "Сокол" (микрорайон Текстильщик)", — написал он в Telegram.