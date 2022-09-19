Песков пообещал "должный ответ" на любые претензии на территорию РФ, включая Крым

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия должным образом ответит в случае любых претензий на свою территорию, частью которой является в том числе Крым.

Кстати, ранее Лайф писал, что за распространение карт, где Крым и Курилы не принадлежат РФ, будет грозить арест. Так, депутаты нижней палаты парламента во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым внесли в Госдуму два проекта законов о противодействии экстремизму и защите территориальной целостности России.