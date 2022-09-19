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19 сентября, 09:23

Песков пообещал "должный ответ" на любые претензии на территорию РФ, включая Крым

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия должным образом ответит в случае любых претензий на свою территорию, частью которой является в том числе Крым.

"Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

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Кстати, ранее Лайф писал, что за распространение карт, где Крым и Курилы не принадлежат РФ, будет грозить арест. Так, депутаты нижней палаты парламента во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым внесли в Госдуму два проекта законов о противодействии экстремизму и защите территориальной целостности России.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Александр Юнашев

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