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19 сентября, 09:22

Кремль следит за ситуацией вокруг заморозки выплат Венгрии из бюджета ЕС

Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией вокруг заморозки выплат Венгрии из фондов ЕС

В Кремле будут следить за ситуацией вокруг Венгрии и претензий ЕС. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Всё-таки Венгрия остаётся членом ЕС. Порой возникают разногласия. Насчёт этого решения — тоже надо смотреть в динамике развития этой ситуации, потому что были сообщения, якобы уже некий план урегулирования в Будапеште прорабатывается. Венгрия занимает по многим вопросам суверенную позицию, что мы приветствуем, продолжаем внимательно отслеживать ситуацию", — подчеркнул Песков.

На вопрос о том, отнесётся ли Россия с пониманием, если Венгрия откажется от своей нейтральной позиции, представитель Кремля не взялся делать прогнозы. По его словам, всё будет зависеть от изменений.

В Венгрии заявили, что намерены договориться о доступе к средствам ЕС до конца года

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Ранее Еврокомиссия предложила Совету стран ЕС заморозить выплаты Венгрии на 7,5 миллиарда евро. Причина — недостаточные усилия страны по борьбе с коррупцией. ЕК рассчитывает на то, что данная мера обеспечит защиту бюджета и финансовых интересов Евросоюза от нарушений принципов верховенства права в Венгрии.

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ТАСС / Бобылёв Сергей

Александр Юнашев

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