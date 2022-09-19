Кремль следит за ситуацией вокруг заморозки выплат Венгрии из бюджета ЕС

В Кремле будут следить за ситуацией вокруг Венгрии и претензий ЕС. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Всё-таки Венгрия остаётся членом ЕС. Порой возникают разногласия. Насчёт этого решения — тоже надо смотреть в динамике развития этой ситуации, потому что были сообщения, якобы уже некий план урегулирования в Будапеште прорабатывается. Венгрия занимает по многим вопросам суверенную позицию, что мы приветствуем, продолжаем внимательно отслеживать ситуацию", — подчеркнул Песков.

На вопрос о том, отнесётся ли Россия с пониманием, если Венгрия откажется от своей нейтральной позиции, представитель Кремля не взялся делать прогнозы. По его словам, всё будет зависеть от изменений.