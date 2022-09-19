Кремль следит за ситуацией вокруг заморозки выплат Венгрии из бюджета ЕС
Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией вокруг заморозки выплат Венгрии из фондов ЕС
В Кремле будут следить за ситуацией вокруг Венгрии и претензий ЕС. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Всё-таки Венгрия остаётся членом ЕС. Порой возникают разногласия. Насчёт этого решения — тоже надо смотреть в динамике развития этой ситуации, потому что были сообщения, якобы уже некий план урегулирования в Будапеште прорабатывается. Венгрия занимает по многим вопросам суверенную позицию, что мы приветствуем, продолжаем внимательно отслеживать ситуацию", — подчеркнул Песков.
На вопрос о том, отнесётся ли Россия с пониманием, если Венгрия откажется от своей нейтральной позиции, представитель Кремля не взялся делать прогнозы. По его словам, всё будет зависеть от изменений.
Ранее Еврокомиссия предложила Совету стран ЕС заморозить выплаты Венгрии на 7,5 миллиарда евро. Причина — недостаточные усилия страны по борьбе с коррупцией. ЕК рассчитывает на то, что данная мера обеспечит защиту бюджета и финансовых интересов Евросоюза от нарушений принципов верховенства права в Венгрии.
ТАСС / Бобылёв Сергей