НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 сентября, 17:58

В Венгрии заявили, что намерены договориться о доступе к средствам ЕС до конца года

Будапешт намерен до конца 2022 года подписать с ЕК соглашение, которое предоставит Венгрии доступ к средствам Евросоюза. Об этом в эфире радио Kossuth заявил министр регионального развития страны Тибор Наврачич. Известно, что эти деньги предусмотрены на оперативные программы и восстановление после коронавируса.

"Мы будем продолжать переговоры [с Еврокомиссией], начнётся выполнение обязательств, это даст нам достаточно неплохие шансы придерживаться первоначального графика, и мы сможем до конца года подписать с Еврокомиссией соглашение, которое обеспечит запрос на средства Евросоюза", — сообщил Наврачич.

Премьер Венгрии предрёк Украине потерю значительной части земель

Премьер Венгрии предрёк Украине потерю значительной части земель

Ранее Еврокомиссия предложила Совету стран ЕС заморозить выплаты Венгрии на 7,5 миллиарда евро. ЕК рассчитывает на то, что данная мера обеспечит защиту бюджета и финансовых интересов Евросоюза от нарушений принципов верховенства права в Венгрии.

Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров