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18 сентября, 17:53

Макрон сообщил о введении режима природной катастрофы в Гваделупе

<p>Последствия урагана "Фиона" на острове Гваделупа. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/marinesromelle/status/1571395912617828355/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marie-Inès ROMELLE</a></p>

Последствия урагана "Фиона" на острове Гваделупа. Обложка © Twitter / Marie-Inès ROMELLE

Режим природной катастрофы в связи с ураганом "Фиона" будет объявлен в заморском департаменте Франции Гваделупе. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон.

"После урагана "Фиона" будет объявлен режим природной катастрофы и направлены средства фонда помощи заморским территориям", — написал французский лидер в "Твиттере".

Вместе с тем он распорядился, чтобы на остров направились представители кабмина.

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Ранее Лайф сообщал, что из-за надвигающейся "Фионы" в Пуэрто-Рико был введён режим чрезвычайной ситуации. Местных жителей предупредили о возможных наводнениях и оползнях, также ввероятных перебоях в подаче электричества. К слову, "Фиона" уже пронеслась через несколько островов Карибского моря, в результате в Гваделупе погиб как минимум один человек. В некоторых районах острова выпало более 30 сантиметров осадков. Разрушены дороги, повреждены автомобили и жилые дома.

Наталья Исакова

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