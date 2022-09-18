Макрон сообщил о введении режима природной катастрофы в Гваделупе

Режим природной катастрофы в связи с ураганом "Фиона" будет объявлен в заморском департаменте Франции Гваделупе. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон.

Ранее Лайф сообщал, что из-за надвигающейся "Фионы" в Пуэрто-Рико был введён режим чрезвычайной ситуации. Местных жителей предупредили о возможных наводнениях и оползнях, также ввероятных перебоях в подаче электричества. К слову, "Фиона" уже пронеслась через несколько островов Карибского моря, в результате в Гваделупе погиб как минимум один человек. В некоторых районах острова выпало более 30 сантиметров осадков. Разрушены дороги, повреждены автомобили и жилые дома.