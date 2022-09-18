Макрон сообщил о введении режима природной катастрофы в Гваделупе
Последствия урагана "Фиона" на острове Гваделупа. Обложка © Twitter / Marie-Inès ROMELLE
Режим природной катастрофы в связи с ураганом "Фиона" будет объявлен в заморском департаменте Франции Гваделупе. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон.
"После урагана "Фиона" будет объявлен режим природной катастрофы и направлены средства фонда помощи заморским территориям", — написал французский лидер в "Твиттере".
Вместе с тем он распорядился, чтобы на остров направились представители кабмина.
Ранее Лайф сообщал, что из-за надвигающейся "Фионы" в Пуэрто-Рико был введён режим чрезвычайной ситуации. Местных жителей предупредили о возможных наводнениях и оползнях, также ввероятных перебоях в подаче электричества. К слову, "Фиона" уже пронеслась через несколько островов Карибского моря, в результате в Гваделупе погиб как минимум один человек. В некоторых районах острова выпало более 30 сантиметров осадков. Разрушены дороги, повреждены автомобили и жилые дома.