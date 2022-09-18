Байден прибыл в Вестминстерский дворец, чтобы проститься с Елизаветой II

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден прибыл на прощание с британской королевой Елизаветой II. Церемония проходит в Вестминстерском дворце в Лондоне.

Байден с женой прибыли в Вестминстерский дворец, чтобы проститься с Елизаветой II. Видео © Twitter / Royal Central

В соцсетях опубликовано видео, на котором запечатлено, как Байден вместе с женой Джилл стоят на балконе внутри здания. В объектив камеры попало и то, как американский лидер крестится и прикладывает правую руку к сердцу. Он также успевает что-то сказать супруге, после чего оба удаляются.