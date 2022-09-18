Байден прибыл в Вестминстерский дворец, чтобы проститься с Елизаветой II
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден прибыл на прощание с британской королевой Елизаветой II. Церемония проходит в Вестминстерском дворце в Лондоне.
Байден с женой прибыли в Вестминстерский дворец, чтобы проститься с Елизаветой II. Видео © Twitter / Royal Central
В соцсетях опубликовано видео, на котором запечатлено, как Байден вместе с женой Джилл стоят на балконе внутри здания. В объектив камеры попало и то, как американский лидер крестится и прикладывает правую руку к сердцу. Он также успевает что-то сказать супруге, после чего оба удаляются.
В это время люди, которые также участвуют в церемонии, проходят мимо гроба. Судя во всему, их пускают группами по несколько человек, так как толпа, которая пришла проститься с Елизаветой II, на некоторое время останавливается.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
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